Grifo School Days, 400 studenti perugini a "scuola" al Curi per un tifo sano e per l'orgoglio perugino

Il Comune di Perugia, l’A.C. Perugia Calcio ed Emisfero Ipermercati (Partner of the Future A.C. Perugia Calcio), da un’idea dell’avvocato Gian Luca Laurenzi e del professor Jacopo Caucci Von Saucken, daranno vita alla seconda edizione del progetto Grifo School Days. Presenti all'incontro l’assessore allo sport e commercio Clara Pastorelli, il direttore generale del Perugia Calcio Mauro Lucarini, l’Amministratore delegato di Emisfero Giancarlo Paola ed i due ideatori del progetto Jacopo Caucci Von Saucken e Gian Luca Laurenzi. Il Professor Caucci ha sostenuto che il “tifo deve ripartire dai bambini”. Per questo l’auspicio è che l’iniziativa, giunta alla seconda edizione, possa contribuire ulteriormente a riportare i ragazzi allo stadio.

Il direttore generale del Perugia Calcio Mauro Lucarini ha manifestato la soddisfazione della società per il rinnovo dell’iniziativa che si inserisce perfettamente nello spirito del sodalizio biancorosso, da sempre molto vicino alle famiglie e ai più giovani. “E’ fondamentale – prosegue il direttore – far conoscere l’ambiente sportivo ai nostri ragazzi ed è sempre un piacere poter ospitare gli studenti delle scuole della città”. Nel ringraziare gli ideatori del progetto per aver lanciato l’idea, Lucarini ha confermato la piena disponibilità del Perugia Calcio per questa ed altre iniziative perché la società crede fermamente nel rapporto con la città”.

Dell’edizione 2020 saranno protagonisti circa 400 studenti di classe V delle scuole elementari di Perugia con l’obiettivo di trasmettere e tramandare ai più piccoli l’amore e la passione per la squadra di calcio della propria città, per il Grifo, una delle più antiche società calcistiche d’Italia. I bambini avranno l’opportunità di trascorrere una mattinata nel mitico stadio “Renato Curi”, ripercorrendo la storia del Club e cogliendo ciò che ha rappresentato e che rappresenta il Perugia per la città e per i tantissimi tifosi biancorossi.

L’A.D. di Emisfero Paola ha riferito che l’azienda è da sempre vicina alle attività rivolte ai giovani, non solo legate allo sport, perché crede molto nel contributo che sono in grado dioffrire le nuove generazioni. A chiudere la conferenza stampa è stato l’assessore allo sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli. “Il fatto che l’iniziativa sia giunta alla sua seconda edizione – ha esordito – vuol dire che sta crescendo e che il primo anno ha rappresentato un grande successo. Proprio per questo vorrei ringraziare gli ideatori per questo bel progetto che si aggiunge alle tante iniziative che il Perugia calcio porta avanti nei confronti dei giovani sia in Italia che all’estero con l’Academy”.

L’assessore ha espresso grande soddisfazione per l’entusiasmo crescente, emerso tra gli studenti e nelle scuole, per la seconda edizione dei Grifo School Days, che partiranno ospitando i plessi di Colle Umberto, Pestalozzi e Gabelli. “Noi crediamo che tutto parta dai giovani; per tale ragione far conoscere loro la storia della nostra squadra, una delle più antiche d’Italia, è fondamentale per far appassionare i ragazzi il nostro amato Grifo”. L’assessore ha confermato che l’obiettivo che accomuna Amministrazione, società sportiva, città e genitori in questa ed altre iniziative simili è unico: far sì che le nuove generazioni si riapproprino del Perugia Calcio, accrescendo il loro senso di appartenenza.

Le mattinate del Grifo School Days saranno otto (a partire dal 15 gennaio fino al mese di aprile) e si andrà dalla visita del Museo del Grifo, in cui si ripercorre la storia e le tante leggende che hanno indossato i colori biancorossi, al contatto diretto con i calciatori del presente (sia della prima squadra maschile che femminile). Fondamentale poi il confronto con il Supporter Laison Officer della società per parlare del suo ruolo all’interno del Club e del grande valore del tifo e della mitica Curva Nord. Ci sarà poi modo di visitare alcune delle strutture della società, dal terreno di gioco dello stadio Renato Curi al centro sportivo A.C. Perugia presso l’antistadio, in cui i ragazzi avranno modo di assistere agli allenamenti dei calciatori e scoprire la quotidianità di un atleta e di una società sportiva.

Con entusiasmo hanno aderito al progetto il Comune di Perugia ed il presidente dell’A.C. Perugia Calcio, Massimiliano Santopadre, da sempre grande fautore nel coltivare la fede per la squadra della propria città sin da piccoli e il Dott. Giancarlo Paola, Direttore Commerciale del gruppo Unicomm, partner dell’iniziativa. I Grifo School Days quest’anno sono infatti realizzati con il sostegno di Emisfero Ipermercati (marchio di proprietà dell’azienda Unicomm S.r.l. e “Partner of the future” dell’A.C. Perugia Calcio) a conferma

della grande attenzione che l’azienda riserva al mondo dello sport e dei giovani. A fine giornata Emisfero omaggerà i ragazzi presenti con l’esclusivo album ufficiale delle figurine del Perugia Calcio (iniziativa speciale dell’insegna e della società sportiva che vedrà la presenza di tutti i giocatori dalla prima squadra a quella dei più piccoli comprese le squadre femminili) e un ricordo speciale della giornata : la borraccia “Plastic free” per fare dei ragazzi dei campioni nel rispetto dell’ l’ambiente

L’A.C. Perugia Calcio riserverà infine a tutti i bambini partecipanti al progetto un posto allo stadio in occasione di una delle ultime quattro gare casalinghe che verranno disputate allo stadio R. Curi nel campionato di Lega B 2019/2020, il modo migliore per impreziosire ancora di più la partecipazione al progetto Grifo School Days.

Gli appuntamenti

➢ mercoledì 15 gennaio

➢ mercoledì 22 gennaio

➢ mercoledì 12 febbraio

➢ mercoledì 26 febbraio

➢ mercoledì 11 marzo

➢ mercoledì 25 marzo

➢ mercoledì 8 aprile

➢ mercoledì 29 aprile

Il programma delle giornate: Ore 9.00

Accoglienza: I bambini vengono accompagnati dagli insegnanti all’ingresso dello stadio. Ad accogliere i ragazzi una rappresentanza della società A.C. Perugia, del Comune e dei promotori del progetto.

Ore 9.05/ 9.15

Visita del Museo: Membri della commissione di esperti biancorossi, coadiuvati dall’Avv. Laurenzi e dal Prof. Caucci, faranno da guida ai bambini per raccontare la storia del Club.

Ore 9.20/9.45

Simulazione di una conferenza stampa: Presso la sala stampa dello stadio R. Curi i bambini avranno possibilità di rivolgere delle domande ad un calciatore del Perugia Calcio, in stileconferenza stampa

Ore 9.45

Storia di Grifoncelle: Una calciatrice della prima squadra femminile risponde alle curiosità dei bambini e racconta l’avventura delle ragazze nel calcio

Ore 10.15

Il tifo che piace a noi: La funzione dello Slo, i valori positivi dello sport, la mitica Curva Nord

Ore 10.30

Pausa ricreazione

Ore 11.00

Il nostro amato stadio: Visita sul terreno di gioco dello stadio R. Curi

Ore 11.30

Come si allenano i nostri campioni- I bambini saliranno nel centro sportivo A.C. Perugia per assistere all’allenamento dei loro campioni

Ore 12.00

Ritiro dei gadget e saluti finali