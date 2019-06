Umbria baciata dalla fortuna, vinti a Todi 2 milioni con un "Gratta e vinci" da 10 euro

Mega vincita in provincia di Perugia nel comune di Todi dove sono stati vinti 2 milioni di euro grazie a “Il Miliardario Mega” di Gratta e Vinci. Il biglietto fortunato, si legge in una nota, è stato acquistato presso il “Bar Mokambo”, in Via San Raffaele 2.

"Non abbiamo idea di chi possa aver vinto ed è la prima volta che qualcuno si aggiudica un premio così importante nel nostro punto di vendita. Se fossi nei panni del fortunato vincitore, utilizzerei una parte della somma per espandere la nostra attività che affiderei parzialmente in gestione, senza abbandonarla completamente, perché si tratta di un’impresa che appartiene alla mia famiglia da diverse generazioni. Sicuramente farei lunghi viaggi con la mia famiglia per poter stare insieme", ha dichiarato Lucio Tabacchini, titolare insieme al padre Massimo del bar dove è avvenuta la vincita.

Dall’inizio dell’anno in Umbria il “Gratta e Vinci” ha distribuito complessivamente vincite per oltre 71 milioni di euro mentre ha distribuito in tutta Italia vincite per oltre 3 miliardi e 280 milioni di euro.