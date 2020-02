Grandi vs Giubilei... si gioca in campo neutro lungo l'Adriatico. La disputa: le Marche hanno le palme o no?

La palma della discordia. È stato un albero infatti a scatenare la polemica social tra il giornalista perugino Giuliano Giubilei e l'influencer suo concittadino e collega Matteo Grandi, che questa mattina (12 febbraio) ha ripreso un post dell'ex candidato sindaco (sconfitto dal primo cittadino uscente Andrea Romizi alle comunali del 2019) ironizzandone sul contenuto: “Sono state tante volte nelle Marche ma le palme non l'ho mai viste”.

Uno 'scivolone' evidente quello di Giubilei, se si pensa che il tratto di costa marchigiana che va da Cupra Marittima al fiume Tronto è conosciuto proprio come 'Riviera delle Palme', che è poi anche il nome dello stadio di San Benedetto del Tronto, città che di questa pianta ha fatto il suo simbolo turistico. L'entrata di Grandi è però un tackle a gamba tesa: “A sinistra un post di Giuliano Giubilei, ex aspirante sindaco al Comune di Perugia, a destra una foto di San Benedetto del Tronto (piena di palme, ndr). Non ho altro da aggiungere vostro onore”. Un commento graffiante che ha scatenato i suoi followers, pronti a spalleggiarlo: “Dimmi che è 'Lercio' (sito satirico, ndr) per favore”,o “C'è della palmite” o ancora “La riviera delle palme è un’invenzione come la terra sferica” si legge tra i commenti, mentre qualcuno prova addirittura a lanciare l'hashtag #Giubileisonostatotantevolte che produce un “Sono stato tante volte nel deserto...ma la sabbia non l’ho mai vista...!!” o un “Sono stato tante volte sull’Himalaya, ma la neve non l’ho mai vista”.

Ma al di là dei commenti, la polemica si infiamma davvero quando sotto il post di Grandi (che nel frattempo si compiace e si diverte interagendo con i suoi 'seguaci') interviene direttamente Giubilei: “E fai meglio a non aggiungere altro... - si legge in un commento dell'ex conduttore di TG3 linea notte -. La cosa che fa sorridere (sorridere, non scandalizzare) di quel logo è che abbiano scelto la palma come simbolo di una regione il cui ambiente non è certo caratterizzato da quel tipo di albero. Che richiama, nell’immaginario di tutti, altri climi. Non ho detto che nelle Marche non esiste nemmeno una palma. E fai pure, dicono, il comunicatore. Per fortuna Perugia può fare a meno della tua intelligenza”. La replica di Grandi non si fa attendere: “Scusi consigliere ma sento un tale rumore di unghie sugli specchi che preferisco riportare alla lettera il suo post e concentrarmi sulla lettura: “'Sono Stato tante volte nelle Marche, MA LE PALME NON LE HO MAI VISTE'. E fa pure, dicono, il giornalista. PS sull’infelice uscita relativa all’intelligenza potrei risponderle in tanti di quei modi... ma credo che basti la sua violenza verbale a qualificarla per quel che è, senza dover ulteriormente infierire”.

Ed è solo il primo round perché Giubilei prova immediatamente ad uscire dall'angolo per contrattaccare: “E invece non è violenza rispondere con i toni usati da lei, che in teoria avrebbe dovuto capire immediatamente - visto che è del mestiere - il senso del post? Tra l’altro io non la seguo (non ci tengo) e non mi sono mai permesso di commentare i suoi interventi sui quali, immagino, potrei avere molto da dire”. Grandi non sembra però uno a cui piace lasciare l'ultima parola a un contendente: “Non ne dubito. Lei ha molto da dire su tutto. È proprio questo il problema” è la stoccata prima di aggiungere rispondendo al commento di un follower che “La cosa incredibile è che ha pure cancellato il post dal suo profilo. Ma invece di farsi una risata e ammettere la gaffe, si impunta, si offende, batte i pugni e vuole che gli si dia ragione”. Ecco così crima del gong c'è ancora tempo per l'ultimo scatto di Giubilei: “Mi pare, al contrario, che sia lei piuttosto accanito” è l'ultimo sussulto. In attesa della prossima ripresa?...