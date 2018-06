Grande festa del 2 giugno in Piazza Italia, ma quella scritta mutila è sempre lì, a ricordarci sciatteria e indifferenza

Grande Festa del 2 giugno in Piazza Italia. Concorso di gente festante: civili, militari, autorità, volti noti e sconosciuti, ma tutti animati dalla condivisione di valori e identità. Una vera Festa così non si vedeva da anni. Ed ha riacceso la speranza di unità, che, fra i marosi dei giorni scorsi, pareva vacillare. Tutto in grande e un nuovo spirito nazionale propositivo.

Ciò che, invece, resta colpevolmente negletto è un particolare che sarebbe costato poco o niente curare. Una lacuna da riempire senza grande sforzo. Ci riferiamo a quella scritta mutila alla base del monumento bronzeo a Vittorio Emanuele II, opera dello scultore Giulio Tadolini. Proprio al centro di quella piazza che stamane era teatro di un grande evento.

Ci si augurava che, almeno per questa occasione, chi di dovere avrebbe provveduto a rimettere quel paio di numeri mancanti nella scritta sul piedistallo lapideo, sul versante che guarda Palazzo Calderini.

Invece niente: più che il fatto in sé (PerugiaToday lo ha denunciato da mesi) preoccupa l’incredibile sciatteria che è segno di un sostanziale disordine. Smontate le bandiere, tolti i simboli, sparita la folla… resta la malinconia per una storica trasandatezza.