INVIATO CITTADINO Giornata mondiale del gatto, Perugia celebra sua maestà felina

Oggi, 17 febbraio, giorno della Festa internazionale di Sua Maestà il Gatto, trionfa, al Sansalù, la Felineide perugina. Il nostro servizio, molto letto, deve aver sollecitato la curiosità degli animalisti e degli appassionati d’arte. Tanto che, fin dall’apertura, la mostra gattesca alla Galleria Sansalù di corso Bersaglieri ha attirato numerosi visitatori.

All’ingresso due artiste in mostra (Fabiola Mengoni e Meri Rossini, in foto) accolgono i visitatori con abbigliamento gattesco.

Gli esemplari felini effigiati in varie forme (pittura, scultura, grafica, artigianato…) hanno dalla loro una straordinaria carica di simpatia. Per non parlare della varietà di artistiche declinazioni che suggestionano, interessano, incuriosiscono, coinvolgono.

Una idea veramente preziosa, quella della gallerista Sandra Salucci, che ha invitato il meglio del mondo artistico perugino ad esprimersi su questo versante animalista. Non è forse un caso che la fazione popolare dei Raspanti avesse scelto come animale simbolo proprio il gatto: furbo, svelto, fedele… quando gli va.