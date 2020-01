Giornalismo umbro in lutto, è morto Francesco Bistocchi di Promovideo

E' morto a 61 anni nella sua casa di Assisi, dopo una breve malattia, Francesco Bistocchi di Promovideo. Video operatore dalla lunga esperienza, è stato per anni impegnato sul campo per raccontare con la sua telecamera i principali fatti di cronaca della regione e non solo. L'ultimo saluto a Francesco sarà celebrato a Foligno giovedì 23 geannaio, alle 15 nella casa Funeraria Diotallevi, in via A. Da Sangallo 17/B.