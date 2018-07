Meraviglie della Basilica di San Pietro: ecco il Cristo che parlava per bocca del frate benedettino

Quel Cristo in San Pietro che, in processione, parlava per bocca del frate benedettino. Uno dei gioielli conservati nella Basilica di San Pietro è un esemplare di Christus patiens realizzato da Giovanni Tedesco (detto anche “il Teutonico”), artista che ha lasciato numerosi prodotti d’arte e di fede di questo genere nella nostra regione.

L’esemplare risale alla fine del Quattrocento ed è stato recentemente restaurato. Il Nobel Dario Fo se ne innamorò proprio per la singolarità del meccanismo. E si dice che abbia pensato a un possibile clone da utilizzare nel suo spettacolo “Mistero buffo” (cosa che poi non avvenne, forse per timore della blasfemia).

Il Cristo ligneo di San Pietro è dotato di un dispositivo, azionato a cordicella, che fa muovere lingua (pittata in rosso per renderla più visibile). Durante la processione, il frate portatore assecondava i movimenti e un suo confratello faceva “parlare” il Cristo (ossia, parlava al suo posto).

Il Cristo di Giovanni Teutonico veniva fatto parlare in occasione di sacre rappresentazioni in chiesa, sul sagrato o per le vie dei borghi. Sacre rappresentazioni che contemplavano anche la riproposizione della Sua passione e morte. Dunque, il Cristo “raccontava” in prima persona le proprie vicissitudini, fra l’ammirato stupore e le preghiere dei fedeli.