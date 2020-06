Torna il cinema sotto le stelle al Frontone: c'è la data di riapertura, si riparte

Una bella notizia per tutti gli appassionati di cinema, ma non solo. Il cinema sotto le stelle al Giardino del Frontone è diventato, nel tempo, uno di quei appuntamenti irrinunciabili dell’estate perugina. Lunedì 15 giugno, comincerà la nuova stagione del cinema all’aperto e un altro passo in avanti verso il ritorno alla “normalità” dopo questi difficili mesi di lockdown.

L’annuncio della imminente riapertura è stato postato sulla pagina Facebook del cinema Frontone direttamente dagli organizzatori (Cinegatti) che hanno accompagnato la notizia con un video promozionale di 28 secondi. Ovviamente ci saranno delle regole anti Covid da rispettare e gli organizzatori hanno previsto posti distanziati, la misurazione della temperatura corporea all’ingresso e l’uso di gel igienizzante. Si parte con la proiezione del film “Favolacce” (ore 21.30) per la regia di Fabio e Damiano D’Innocenzo ambientato durante una calda estate in un quartiere alla periferia di Roma. Nel cast, tra gli altri, anche gli attori Elio Germano e Massimiliano Tortora.