Giano dell'Umbria, la scuola primaria di Bastardo è pronta

Sarà inaugurata giovedì 12 settembre la nuova scuola primaria di Bastardo, messa a nuovo dopo il terremoto del 2016. Il taglio del nastro, alla presenza del Commissario straordinario Piero Farabollini e di altre autorità istituzionali, avrà luogo alle ore 9.30.

A darne l’annuncio è l’amministrazione comunale di Giano dell’Umbria, che, spiega una nota, "sin dal suo insediamento si è attivata per il recupero dell’importante edificio scolastico, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, il Rup e il Commissario straordinario per la ricostruzione".

Grande soddisfazione è stata espressa dall’assessore all'istruzione, Isabella Bartoloni, che ha precisato "per quanto riguarda invece l'inizio delle lezioni nella nuova scuola e nelle altre del territorio la decisione ufficiale sarà comunicata dal dirigente scolastico dopo la riunione del collegio docenti, in programma lunedì prossimo".