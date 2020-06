Giano dell'Umbria, il Comune sceglie il nuovo comandante della polizia locale

Il Comune di Giano dell'Umbria ha un nuovo comandante della polizia locale: dal 1 giugno Guido Gatti ha preso servizio dopo la selezione effettuata dalla commissione tecnica presieduta dal segretario comunale e la successiva nomina avvenuta con decreto del sindaco ai sensi dell'articolo 110 del Testo unico degli enti locali. L'incarico avrà durata fino al 31 dicembre 2022, eventualmente prorogabile fino alla scadenza del mandato dell'amministrazione in carica.

Guido Gatti, classe 1988, è laureato in giurisprudenza e ha successivamente seguito un percorso formativo post laurea in tema di sicurezza e gestione delle forze dell'ordine; è alla prima esperienza da comandante e sarà presente in sede per 18 ore a settimana.

"Porgo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo comandante a nome di tutta l'amministrazione comunale - ha dichiarato il sindaco, Manuel Petruccioli - Attraverso questa selezione abbiamo sanato una carenza strutturale che questo Comune si portava dietro da troppo tempo e siamo certi che il nuovo, giovane comandante avrà gli stimoli e la carica necessari per l'incarico che andrà a ricoprire e per i molteplici obiettivi che l'amministrazione comunale da me guidata ha in mente per il prossimo futuro".