Anche Gianni Morandi ricorda Leonardo Cenci: "Combatteva con un coraggio e una forza incredibili"

Ad unirli la passione per la corsa. Gianni Morandi, con un post sulla sua pagina Facebook, ricorda Leonardo Cenci, il guerriero perugino che per sei anni ha combattuto il cancro, correndo per due volte la Maratona di New York. E lo fa con una foto, insieme, del 2016: "Leonardo Cenci ci ha lasciato - scrive Morandi - .Malato di cancro da sei anni, continuava a correre e a combattere la sua malattia, con un coraggio e una forza incredibile".

E poi la foto, insieme. Di corsa: "In questa foto del 2016 (lui ha il pettorale 300), corriamo insieme la mezza maratona di Bologna, la Run Tune Up. Al termine della gara disse: “Io sono ottimista, nonostante tutto...” Era un esempio straordinario per tutti. Ciao Leonardo, corri in cielo con gli angeli".