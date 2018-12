Un regalo speciale per il compleanno dello chef Vissani: un'opera d'arte dedicata al "Re" della cucina

E il perugino Mamo fece Vissani (The King) con le stelle (Michelin) di riserva. Al nostro Massimiliano Donnari, artista figurativo materico, è stato commissionato un regalo speciale per il compleanno di Gianfranco Vissani. Al Maestro dei fornelli è stato quindi consegnato quel ritratto, da parte di amici invitati alla grande festa, tenutasi presso casa del cuoco, in quel di Baschi.

L’opera è stata significativamente intitolata “The King”, proprio come omaggio alla bravura e alla meritata notorietà del soggetto effigiato. L’opera raffigura naturalmente Vissani, in abbigliamento da Chef, mentre mangia avidamente degli spaghetti (ovviamente “materici”). Infatti, com’è risaputo, oltre che raffinato creatore di sfiziosità, Vissani è noto anche per la sua voracità culinaria.

Un particolare curioso: nell’opera ci sono 2 stelle e Vissani è indispettito con Michelin perché vorrebbe vedersi attribuire la terza stella. Mamo, spiritosamente, ha allegato un sacchetto, apposto nella parte posteriore del quadro e abbinato ad un piccolo manoscritto sul quale ha vergato la frase: “MaMo si impegna ad apporre la terza stella nell’opera, non appena lo Chef Gianfranco Vissani lo desidererà” (ossia, quando gli sarà stata assegnata).

Vissani è rimasto senza parole e ha appeso il quadro nella sala principale della sua casa. Mamo ha pure registrato un video in cui si vede il principe dei cuochi, estasiato a contemplare l’opera, mentre esclama “C…, quanto è bello!”. Incontro fra artisti, con un tocco di simpatico umorismo.