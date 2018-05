Gli alunni di Perugia sono i paladini dell'ambiente: le scuole vincitrici del progetto "Green Defenders"

Questa mattina oltre 500 alunni delle scuole del Comune di Perugia sono arrivati alla Città della Domenica travestiti da supereroi dell’ambiente, divertiti ed emozionati di partecipare alla giornata conclusiva del progetto didattico di promozione alla raccolta differenziata promosso dal Comune di Perugia, Gest e Gesenu “Green defenders: supereroi dell’ambiente!”.

Il progetto ha consentito di far esprimere la straordinaria creatività degli alunni proponendo loro di trasformarsi o inventare insieme ai compagni di scuola un Supereroe per salvaguardare e rendere più ecologico il proprio ambiente scolastico, applicando in modo divertente le buone pratiche di riciclo. I ragazzi stimolati dal progetto hanno inventato avventure, raccontato storie di supereroi, realizzato fumetti, disegni e sketch, costumi ed oggetti con materiale di recupero, dando libertà a tutta la loro fantasia ed originalità. Gli elaborati arrivati in finale, sono stati presentati sul palcoscenico di Città della Domenica, per contendersi l’ambita “Coppa Riciclona” (una coppa realizzata con materiale di recupero) e ricevere calorosi applausi tra l’entusiasmo generale.

Ad accogliere i ragazzi e complimentarsi per l’ottimo lavoro svolto sono intervenuti il Sindaco Andrea Romizi, il Presidente Gesenu Wladimiro De Nunzio ed il membro CDA Gesenu Beatrice Castellani. È stata una giornata contrassegnata da un clima gioioso che come sempre GSA Srl, la società di comunicazione del Gruppo GESENU, ha saputo ancora una volta assicurare con il proprio personale ed il coordinamento del progetto formativo a cura della Referente Laura Marconi.

Queste le scuole vincitrici, che hanno ricevuto come premio un buono acquisto per materiale scolastico:

SCUOLE INFANZIA

Miglior fiaba: Infanzia “Jean Piaget”

Migliori supereroi originali: Infanzia Ada Belati

SCUOLE PRIMARIE

Miglior costume: Primaria “Tei” Balanzano

Miglior canzone: Primaria Santa Lucia

Miglior fumetto: Primaria “G.Sabatini” Colle Umberto

Migliori supereroi originali: Primaria “A.Bonucci” Ponte Felcino

Miglior storia: Primaria “V.Trancanelli” Cenerente

Miglior ecologia: Primaria Solfagnano

Supereroi Artistici: Primaria Montessori “E.Valentini”

Miglior fiaba: Primaria “De Amicis” Castel del Piano

Miglior racconto: Primaria XX Giugno

SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

Migliori supereroi originali: Secondaria 1° “Carducci Pugotti” sede Leone XIII

Miglior Sketch: Secondaria 1° Castel del Piano e Fontignano

Miglior fumetto: Secondaria 1° “B. di Betto”

Miglior storia: Secondaria 1° “Pascoli” sede via del fosso

Il progetto Green Defenders con i suoi oltre 1.800 alunni coinvolti, è riuscito anche quest’anno a portare tra i banchi scuola il rispetto per l’ambiente, con il più ampio coinvolgimento di alunni, personale docente e non. Fare la raccolta differenziata non mai stato così divertente