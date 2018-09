Per una città più pulita: 50 nuovi cestini gettacarte in arrivo, la mappa delle vie a Perugia

Carte e fazzolettini a terra, ma non solo. Basta poco a sporcare una città. Sono 50 i cestini gettacarte che Gesenu sta provvedendo ad installare nella zona 1 della “Città Compatta”. I primi 14 cestini sono già stati posizionati in seguito alla rimozione dei contenitori stradali nelle zone interessate dalla modifica del servizio di raccolta differenziata.

Gli altri 36, invece, andranno a coprire le zone maggiormente frequentate dai cittadini, come ad esempio le fermate dei autobus o nei pressi dei bar. I cestini serviranno per conferire solo piccoli rifiuti e non potranno essere utilizzati come surrogato dei contenitori rimossi per la "Città Compatta" e come sostitutivi della pratica della raccolta differenziata. Inoltre, chi utilizza in maniera errata i cestini può essere soggetto a sanzioni.

I cestini saranno installati: in Via Dei Filosofi Fronte Bar Filosofi ;Via Dei Filosofi Tabaccheria Civico 62; Via Dei Filosofi Fronte Civico 23°, Via XX Settembre 16 C/O Casa Venanti; Via XX Settembre C/O Tabaccheria; Via XX Settembre C/O I Mattarelli; Via XX Settembre C/O Agos ; Largo C. Delle Alpi Ingresso Parcheggio, Viale Roma Cima Scalette Bar Kefe' ; Viale Roma Fermata Autobus Scuola; Viale Roma Fronte Scale Di Via S.Anna; Viale Roma Fronte Civico 84 ; Borgo XX Giugno Fermata Autobus; Via XIV Settembre Incrocio Via E. Dal Pozzo.