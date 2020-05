"Chi può metta, chi non può prenda", l'Angolo della gentilezza si riconverte all'emergenza Coronavirus

L'armadietto della gentilezza e della solidarietà, dove lasciare generi alimentari e di prima necessità per i bisognosi.

Il piccolo spazio solidale, inaugurato a gennaio, si adegua alle necessità imposte dal Covid19 e riconsiderare il senso del suo stesso funzionamento "per condividere anche beni quali mascherine, saponi igienizzanti per le mani, carte igienizzanti e alimenti non deperibili! - si legge in un post sulla pagina Facebook - L'idea è nata grazie ad uno spunto emerso con Stella Cerasa, la responsabile della mensa Caritas di via dell'Asilo. A lei sarà anche possibile lasciare i vestiti prima destinati all' Angolo della gentilezza (tutti i giorni in orario 12-14). Così facendo potremo rispondere in maniera più efficace alle esigenze del momento".

"Da parte dei club Rotaract Perugia, Perugia Trasimeno, Perugia Est è un modo per essere presenti nonostante la distanza! -prosegue il post - Vi preghiamo quindi di segnalare questa iniziativa a quanti, passando da quelle parti, volessero partecipare anche con un piccolo gesto".

L’armadietto si trova alla fine delle scalette di via del Carmine (davanti al cinema PostModernissimo).

