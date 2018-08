Genova, hanno scavato per giorni tra le macerie del ponte Morandi: i vigili del fuoco dell'Umbria tornano a casa

Hanno scavato per giorni fra le macerie del ponte Morandi, a Genova, per cercare di salvare quante più vite possibile. Le squadre e le unità cinofile partite nel pomeriggio del 14 agosto da Perugia e Terni, stasera torneranno a casa, in Umbria.

Da Terni sono intervenute due unità cinofile (Capo Squadra Albergotti e Vigile Coordinatore Guiso) impegnati con i loro cani - un Border Collie di nome Derby ed un Australian Shepherd di nome Jana - , e il Capo Reparto Petrucci per la comunicazione e la documentazione.

Le due unità cinofile del comando di Perugia intervenute a Genova, invece, sono i Capisquadra Mancinelli e Caira con i rispettivi cani, Kreole e Apo. Solo una parola: grazie.