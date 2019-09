INVIATO CITTADINO Perugia-Tübingen, mezzo secolo di gemellaggio

Perugia-Tübingen, amicizia consolidata. Clara Pastorelli festeggia il mezzo secolo di gemellaggio e i 25 anni di scambi commerciali e culturali. C’erano una volta i gemellaggi, che esprimono ancora vitalità di relazioni commerciali e dialogo interculturale. Sono un po’ passati di moda e non se ne fanno più, ma è doveroso tenere in vita quelli esistenti e validati da rapporti ormai consolidati dalla storia.

In questa prospettiva, l’assessore allo Sport e al Commercio Clara Pastorelli si è recata nella città gemella, accolta con amicizia e cordialità dal sindaco della città tedesca Boris Palmer.

Dal 10 al 15 settembre è in corso di svolgimento, a Tübingen, l’edizione 2019 del mercato umbro-provenzale. Per la special edition, Perugia e Tübingen si sono messe in sinergia con Aix-en-Provence. Così le strade della cittadina tedesca sono punteggiate dai banchi dei commercianti delle rispettive città gemelle nel centro storico di Tübingen, sulla Marktplatz. Sono 24 gli operatori, tra perugini e umbri, presenti nella kermesse con prodotti del settore enogastronomico e artigianale (ceramica, legno e tessuti).

Perugia e l’Umbria, nella corrente edizione, sono rappresentate da un gruppo di sbandieratori della nostra regione. Clara Pastorelli ha dialogato con le Istituzioni della città gemella nel corso del ricevimento, tenutosi presso il Castello di Tubingen, e ha presenziato all’inaugurazione del mercato. L’assessore ha altresì incontrato rappresentanti delle locali associazioni sportive, al fine di valutare l’opportunità di organizzare, in futuro, iniziative ed eventi congiunti. Un esempio di proficuo dialogo, assecondato dall’attività sportiva e dalle iniziative commerciali, intese anche come forma di conoscenza e apprezzamento reciproco.