Nomine & Poltrone - Incarichi prestigiosi per gli avvocati perugini Gatti e Scalamogna

Incarichi prestigiosi per due avvocati perugini: Francesco Gatti e Margherita Scalamogna.

Francesco Gatti, già consigliere dell'Ordine degli avvocati di Perugia, è stato nominato responsabile della Scuola territoriale della Camera Penale di Perugia: "Ringrazio di cuore tutto il Direttivo della Camera penale di Perugia, ed in particolare il presidente Vincenzo Bochicchio per avermi conferito il prestigioso incarico, insieme all’amico e collega Massimiliano Sirchi, insieme al quale mi sono messo da subito al lavoro per le importanti incombenze che ci attendono" scrive l'avvocato Gatti.

Margherita Scalamogna, già presidente dell'Associazione giovani avvocati italiani di Perugia ha ricevuto l'incarico a livello nazionale del Dipartimento di diritto bancario e societario dell'Aiga: "Sono onorata di questa nuova nomina. Ringrazio l'amico, presidente Antonio De Angelis (avvocato del foro di Terni, ndr) per aver pensato a me nel ruolo di coordinatrice del Dipartimento di diritto bancario e societario" scrive l'avvocato Scalamogna.