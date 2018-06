L'asta "tosta" del Comune di Perugia: negozi e appartamenti in centro da 60 a 260mila euro

Cerchi un negozio in centro storico a Perugia per avviare la tua attività? Oppure vuoi fare un investimento importante per poi coprire le spese con gli affitti con l'immobile acquistato? Se sì ecco dunque che il 23 luglio prossimo a Palazzo dei Priori scatta una asta di vendita di immobili comunali molto interessante, con un nuovo ribasso tra l'8-10 per cento dei prezzi base rispetto al passato. Il Comune - come previsto sul documento inviato alla Corte dei Conti - ha messo in piedi un nuovo piano di alienazione di beni propri per avere liquidità e non ricorrere agli anticipi di cassa.

Tra i pezzi pregiati spiccano locali commerciali, appartamenti e persino un distributore di benzina. Partiamo dai negozi: due locali commerciale in via Oberdan (da 236mila euro e 185mila euro), un altro locale in via dei Priori (147mila euro), altri due in via Sant'Ercolano (190mila e 200mila euro). Sul fronte degli appartamenti in offerta (all'asta) c'è ne sono 3: in Corso Cavour ben due (un trilocale da 103mila euro e un appartamento oltre i 100metri quadri a 268mila euro). Da investimento per ospitare studenti universitari è il piccolo appartamento di via Garibaldi (69mila euro). Tutti i locali sono visionabili prima del 23 luglio attraverso richiesta all'Unità Operativa "Acquisti e Patrimonio".