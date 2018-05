INVIATO CITTADINO Quando la tecnologia è stupida, o meglio, quando la programmazione viene fatta senza criterio

Quando la tecnologia è stupida. O meglio: quando la programmazione viene fatta a casaccio. Parliamo del nuovo ascensore accanto alla Kennedy. Comodissimo – è innegabile – ma stupido.L’utente in salita, dopo l’arrivo al primo (e unico) livello, si sente dire: “Primo piano”.

Ora, la specificazione avrebbe senso se di piano ce ne fosse un secondo. Ma invece così non è. In precedenza, coi vecchi ascensori, si arrivava in piazza della Rupe, percorrendo di fatto due livelli. Ma adesso ci si ferma al primo e poi si sale sulla scala mobile o sull’ascensore obliquo. Insomma: basterebbe far dire alla macchina: “arrivo”. Altrimenti, con tanti turisti (ma anche con tanti perugini), facciamo la figura degli asini.