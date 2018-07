Il personaggio - Gabriella, la bellezza umbra che spopola oltralpe: da "Italia’s got Talent” ai palchi internazionali

Gabriella Zanchi, bellezza altotiberina in servizio permanente effettivo oltralpe, è veramente instancabile.Dopo lo strepitoso riscontro a “The Best of Italia’s got Talent”, continua alacremente in teatro con canto, danza, recitazione. “La Bella e la Bestia” è stato un evento artistico che l’ha accreditata nel milieu internazionale. Attualmente sta lavorando ad un nuovo spettacolo con dei colleghi dell’opera di Parigi e a settembre parteciperà ad una trasmissione tv in Francia. Un carnet fittissimo di impegni, che corrispondono alla poliedricità dei suoi talenti.

Come la conterranea Monica Bellucci, Gabriella non dimentica gli amici e la terra d’origine. Tanto che, appena è libera da impegni, corre nel Bel Paese ad abbeverarsi di bellezza e di italianità. Oltre che per proporsi in spettacoli di grande successo. È così innamorata del proprio lavoro da considerarlo fonte di gioia e di socialità. Se è vero che, in un recente post, rubando una frase a Johann Sebastian Bach, scrive: “La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori”. Recentemente è tornata in occasione di Umbria Jazz per assistere a diversi concerti.

Le foto in pagina ritraggono Gabriella Zanchi, in location native, insieme all’amica Vania Vagnoni, altra bellezza altotiberina, amante dell’arte declinata in tutte le sue forme: dal teatro alla musica. PerugiaToday sarà lieta di annunciare le prossime performance di Gabriella.

Qui il suo video: (https://www.facebook.com/gabriellazanchisoprano/videos/1757666454252860/)