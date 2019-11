Gabriele va in pensione, il ringraziamento del Borgo bello all'operatore del servizio Raccoglincentro

Gentile, disponibile e puntuale. I residenti di corso Cavour, viale Indipendenza e via del Castellano hanno voluto salutare Gabriele, operatore Gesenu del servizio Raccoglincentro, che dal primo giorno sino all'ultimo passaggio prima della pensione (sabato 16 novembre) ha svolto il suo lavoro con professionalità e gentilezza, sempre disponibile a dare informazioni e consigli.

"Gabriele, tutti i residenti di via del Castellano e corso Cavour ti ringraziamo per le tue gentilezze e per la tua professionalità. Ci mancherai ma goditi la meritata pensione. Auguri".