"Fuori Post", decolla stasera la stagione estiva del Post Modernissimo

“Fuori Post”… tutt’a post! Decolla stasera la stagione estiva del Post Modernissimo. Teatro degli eventi: la piazzetta pensile posta fra via Imbriani e le scalette del Carmine. Si comincia con una anteprima di quattro giorni declinata sul versante documentaristico. Si tratta di quattro film inediti di grande attualità. Stasera “Boiling point” di Elina Hirvonen che punta i riflettori sulla società finlandese e l'Europa contemporanea. Domani sera – sempre alle 21:30 – “Free lunch society”, che tratta l’attualissimo tema del salario di cittadinanza. L’11 tocca a “Strangers in paradise”, legato alle condizioni dei rifugiati in Europa.

Giovedì “The workers cup” di Adam Sobel, in attesa di mondiali di calcio in Qatar del 2022. Poi film e incontri con registi dei quali daremo conto. Le sedie (un’ottantina) sono schierate, il telo e il proiettore sono pronti. Il Festival è organizzato in collaborazione con Europa Cinemas e Mondovisioni, con il patrocinio del Comune di Perugia. Coinvolti anche esercizi di ristorazione, Birra Perugia e Hotel. Per chi non avesse soldi per il biglietto, c’è la possibilità di sedersi sulle scalette adiacenti e godersi il film “a gràtise”. Portare i cuscini! Le scalette, recentemente rifatte, sono in laterizio con pedata in travertino.