"E' tutto un giochetto ...", il presidente Conti chiede scusa per l'imbarazzante 'fuori onda'

Il presidente dell’Ordine dei medici, Graziano Conti, interviene sul “fuori onda” avvenuto durante la conferenza stampa online per la presentazione del convegno “Unipg pensa il post Covid – 30 idee per l’Umbria”e conferma che “non era assolutamente mia intenzione esprimere giudizi e dubbi sulla correttezza dell’iniziativa e sull’impegno della Università degli Studi di Perugia e del Suo corpo docente nella sua realizzazione”.

Durante la presentazione, mentre parlava la presidente Donatella Tesei, si è sentito chiaramente una voce che pronunciava la frase: “No no, parlare no, ascoltare, ascoltare…e questo è tutto un giochetto che hanno fatto tra loro, tra Università e Regione…un secondo fine e tutto il resto”. Una voce maschile che qualcuno dei partecipanti ha collegato al presidente Conti.

Il diretto interessato ha inviato una nota con la quale chiarisce di non avere “alcuna difficoltà a porgere le mie scuse. Provvederò quanto prima a inviare una comunicazione in tal senso al magnifico rettore professor Oliviero e alla presidente della Regione intervenuta come ospite”.

Il presidente Conti entra anche nel merito e riconosce “avendo poi seguito l’intero svolgimento del successivo panel su ‘Salute e sanità’ coordinato dai professori Gresele e Morresi, l’impegno dei relatori e dei partecipanti e la serietà delle proposte”.

Da qui l’auspicio “per la loro realizzazione, come richiesto anche da alcuni degli intervenuti, una adeguata interlocuzione con i vari esponenti delle professioni e della società civile”.