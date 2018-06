Sostituzione della canna del fucile del patriota al monumento del XX Giugno: altro che leggenda metropolitana...

Sostituzione della canna del fucile del patriota al monumento del XX Giugno al Frontone. Miglior riprova non potevamo aspettarci. Giungono credibili conferme da… “testimoni oculari”. Il primo di quanti accreditano la sostituzione è l’artista Franco Passalacqua, autore di significative opere pittoriche e installazioni d’arte, oltre che dello splendido film “La valle incantata”, che documenta il rapporto tra i pittori tedeschi e l'Umbria.

Franco ricorda: “L'ho visto con i miei occhi”, confermando la tesi di Fabrizio Mosci che, in social, scrive: “Personalmente ho sempre creduto che fosse stata rotta dai bambini che vi si attaccavano, come d'altronde ho fatto anch'io”.

Lo storico dell’Arte Emidio De Albentiis, docente presso la nostra Accademia di Belle Arti, afferma: “Però ci vorrebbe anche, a conforto di questo fatto, qualche nota di archivio che attesta la sostituzione”. Considerando poi: “Un restauro pedestre, dal bronzo usato nel 1909 al ferraccio del secondo dopoguerra”.

Dunque, quali che siano le cause della rottura (atto vandalico, “trofeo” strappato da qualche scriteriato o rottura provocata da giochi di bambini), è fuor di dubbio che quella canna di fucile rugginosa sia posticcia e ricostruita in economia. E non è certo quella originale, risalente a mezzo secolo prima. Una cosa analoga (essere preso come trofeo) non successe anche al pennello dell’angelo (brutalmente strappato) nel monumento al Perugino ai giardinetti Carducci?