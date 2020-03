Coronavirus, confermato caso a Fratta Todina. Il Sindaco: "Il paziente ha avvisato autonomamente amici e conoscenti"

Il sindaco di Fratta Todina, Gianluca Coata, ha confermato la presenza di un primo caso di contagio e di aver attivato tutte le procedure previste dai protocolli sanitari per l'emergenza coronavirus: "L’Amministrazione comunale sta lavorando da domenica 15 per procedere all’attivazione di tutti i protocolli previsti da Ministero, Regione e Protezione Civile allo scopo di tutelare tutti i cittadini del comune. Nei prossimi giorni sarà effettuata la sanificazione delle strade e frazioni del nostro territorio". Il primo cittadino ha chiarito che è stato direttamente la persona contagiata a contattare amici e paesani del fatto tramite una chat, come già scritto anche dal nostro giornale. Una chat che ha creato scalpore ma che di fatto è tutto confermato.

"Tengo a precisare che da parte dell'Amministrazione comunale non c'è stata alcuna comunicazione su coloro che hanno frequentato il bar e possono essere entrati in contatto con la persona di Fratta Todina risultata positiva al COVID-19. E' stata quest'ultima ad avvisare spontaneamente ed autonomamente, tramite sms, amici e parenti che negli ultimi 15 giorni sono stati a contatto con lui al fine di tutelarne la salute, ed anche per permetter loro di attivare le procedure di comunicazione alla Asl che ha disposto la quarantena preventiva"

