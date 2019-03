INVIATO CITTADINO Due perugini iscritti all’Albo d’Onore della Confraternita dell’olivo e dell’olio

Giovanni Batta è il Cavaliere, Marilena Badolato la Dama: i due noti personaggi perugini sono stati recentemente iscritti all’Albo d’Onore della “Confraternita dell’olivo e dell’olio dell’Alta Valle del Tevere”. Ce ne dà notizia l’amico giornalista e film maker Gino Goti, presente alla cerimonia.

Scrive Gino: “Nella serata degli “Oscar” dell’olio per i produttori dell’Alto Tevere, due perugini entrano come “cavaliere” e “dama” nell’albo d’Onore della Confraternita dell’olivo e dell’Olio dell’Alta Valle del Tevere”. Aggiunge: “Con una solenne e suggestiva cerimonia, è avvenuta la consegna della pergamena e del collare, a Giovanni Batta e a Marilena Badolato, da parte del presidente della Confraternita Sergio Bartoccioni e del segretario Antonio Bicchi, paludati coi caratteristici mantelli”.

La sede è stata quella della Confraternita Altotiberina che mira alla valorizzazione e alla diffusione di una cultivar autoctona, “La Borgiona di San Leo”, cui era dedicato il convegno, svoltosi prima della cerimonia di insediamento. “Nel corso della serata sono stati proclamati i 55 migliori olii nobili tra gli oltre 150 selezionati in tutto il comprensorio altotiberino. Il premio consisteva in una foglia d’oro, d’argento o di bronzo”.

Ma cosa c’entrano i nostri due perugini? Ben li conoscono i nostri lettori. Giovanni Batta, con la moglie Giuliana, è titolare dell’omonimo frantoio in via San Girolamo. Marilena Badolato è giornalista, enogastronoma, antropologa e storica dell’alimentazione, titolare di un seguitissimo blog, membro delle più qualificate associazioni nazionali in materia di cibo e buon bere.