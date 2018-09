Francesco nei sentieri, biciclette storiche e abbigliamento d'epoca: il programma

Terza edizione di “Francesco nei sentieri”, manifestazione ciclistica aperta alle biciclette storiche antecedenti il 1986 in abbigliamento d’epoca. L’evento avrà luogo domenica 30 settembre, ma sarà preceduto venerdì 28 e sabato 29 da una serie di iniziative collaterali.

Due i percorsi previsti: quello più breve sarà di 48,5 km, mentre quello più lungo sarà di 89: il primo partirà da piazza IV novembre per poi toccare Ponte San Giovanni, Collestrada, Petrignano, Torchiagina, Ripa, Sant’Egidio, Pontevalleceppi e Casaglia con arrivo in Borgo XX giugno. Il secondo, oltre alle località prima citate, si allungherà fino a toccare Assisi, Valfabbrica e Pianello.

Aprendo l’incontro, Cesare Galletti, presidente dell’asd Francesco nei sentieri, ha sottolineato che lo scopo dell’iniziativa è di promuovere il territorio perugino ed umbro, valorizzando il patrimonio storico, artistico ed ambientale che è in grado di offrire. Quest’anno la ciclostorica approda per la prima volta nel territorio di Perugia, grazie alla collaborazione tra Enti locali, associazioni e cittadini. L’auspicio è che la città sia in grado di accogliere al meglio i partecipanti, il 90% dei quali arriverà da altre regioni.