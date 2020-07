FOTO - Esplosione di colori a Castelluccio di Norcia: la fioritura incanta social e turisti

Un'esplosione di colori che ha incantato i social, dove non si contano le immagini scattate nelle ultime ore a Castelluccio di Norcia. Negli obiettivi delle macchine fotografiche la splendida fioritura (o fiorita) del Pian Grande di Castelluccio, che anche quest'anno ha trasformato in un 'dipinto' naturale l'altopiano carsico-alluvionale dell'Appennino centrale, situato nel versante umbro dei Monti Sibillini ai piedi del Monte Vettore. Tanti i turisti venuti dall'Italia e dall'esterno per ammirare questo magnifico spettacolo...

(le foto in copertina sono di Facundo Tomas Torres)