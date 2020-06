C'è una nuova nuova 'casa' per Pigu e i suoi fratellini, ospiti dell'Enpa

Una nuova 'casa' per Pigu e i suoi fratellini. È stata infatti ultimata la nuova voliera di ambientamento per i giovani allocchi ospiti dell'Enpa - Centro Recupero Animali Selvatici Perugia. "I giovani allocchi crescono in piena forma - si legge sui profili social del centro - e ci sembra abbiano gradito il trasferimento nella nuova area appena terminata".

L'allocco è un uccello rapace della famiglia degli Strigidi, con occhi neri e privo di ciuffi auricolari, capace di mimetizzari alla perfezione nel bosco che frequenta grazie a un colore simile a quello della corteccia di un albero. Il piumaggio presenta colorazioni che possono essere differenti e sono denominate morfismi. Pur trattandosi della stessa specie si possono avere individui con un morfismo rosso, grigio o intermedio fra questi due colori. La taglia è di circa 40 cm, il peso variabile ma non supera i 600 grammi. Il dimorfismo sessuale è caratterizzato dalle dimensioni maggiori della femmina, caratteristica comune agli Strigidi.

Come il gufo comune si nutre soprattutto di piccoli mammiferi, in particolare i topi, ma mangia anche piccoli uccelli, rettili e insetti. Diffuso in tutta Italia, tranne che in Sardegna e apparentemente nella penisola salentina, e in gran parte dell'Europa, Asia e Africa del Nord. Strettamente legato agli ambienti forestali, si adatta facilmente anche agli ambienti agricoli e antropizzati, perfino i pieni centri storici di città di grandi e piccole dimensioni. Strettamente notturno al di fuori del periodo della riproduzione, durante l'allevamento dei piccoli è attivo anche al crepuscolo o in pieno giorno. Per il riposo utilizza posatoi su conifere, alberi coperti di edera, camini e anfratti nelle cascine o nei monumenti.