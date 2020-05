Formazione e aggiornamento, accordo tra Guardia di finanza e Scuola umbra di pubblica amministrazione

La Scuola umbra di amministrazione pubblica e il Comando regionale della Guardia di finanza dell'Umbria hanno sottoscritto un accordo per l’aggiornamento tecnico-professionale dei finanzieri umbri.

L’accordo, firmato dal generale Benedetto Lipari, e da Alberto Naticchioni, amministratore unico e responsabile scientifico della Scuola durerà 36 mesi e prevede la fonritura dell'offerta formativa per i fabbisogni di aggiornamento professionale del Corpo, anche con la creazione di percorsi didattici dedicati in termini di lezioni, programmi di studio, calendari didattici e docenti, mentre il Comando Regionale contribuirà alle attività della Scuola mettendo a disposizione, per eventuali docenze, il personale del Corpo munito di maggiore competenza tecnico-professionale nei servizi d’Istituto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La collaborazione tra il Centro di Addestramento e la Scuola è da sempre molto intensa: dei 327 tra corsi ed eventi formativi complessivamente svolti nel triennio 2017 – 2019 dal personale del Comando Regionale, 49 sono stati erogati dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Dall’inizio dell’anno, dei 56 eventi didattici frequentati dai finanzieri umbri, ben 15 sono stati organizzati dalla Scuola.