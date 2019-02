Cosa succede a Fontivegge? Sale il numero delle auto distrutte dalle fiamme, Romizi ai cittadini: "Maggiori controlli su tutto il quartiere"

Dopo i gravissimi fatti di vandalismo verificatisi a Fontivegge, con l’incendio di numerose auto parcheggiate, il sindaco Romizi ha deciso di alzare il livello di attenzione sul quartiere aumentando nelle prossime ore i controlli con la Municipale e partecipando ai blitz in programma delle altre forze dell'ordine. “La nostra attenzione in questi giorni – ha detto il Sindaco Romizi - è massima. Non possiamo accettare che accadano simili episodi, meno che mai a Fontivegge, luogo che ha sofferto sin troppo una condizione di generale abbandono e in cui abbiamo avviato un percorso di riqualificazione pluriennale, investendo importanti risorse. Confido pertanto - ha concluso il Sindaco - nel lavoro delle forze dell'ordine, che ringrazio ancora più di una volta per l'indispensabile e mai troppo lodato sforzo a servizio del territorio".