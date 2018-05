Il restauro della Fonte Lomellina svela un segreto e racconta la storia: quella coppa non è originale

Il restauro della Fonte Lomellina svela un segreto e riscopre la storia. Quella conca non è originale: raccontano le cronache che un camion delle truppe tedesche in ritirata la urtò mandandola in pezzi. Quella conchiglia fu dunque sostituita con una copia, mentre la parte in basso è autentica: lo dimostra la fattura raffinata e i ricci decorativi, simili a quelli della parte superiore.

Parola del princeps restitutorum, il raffinato e coltissimo restauratore Adamo Scaleggi cui è stato affidato il delicatissimo compito. Abbiamo già raccontato che la parte a pavimento è stata rifatta in modo perfetto, sotto la sorveglianza della responsabile del Comune, l’architetto Maria Cristina Timpani.

Ora siamo al restauro artistico che deve passare attraverso la rimozione dei licheni, il vegetale più antico e tenace con caratteristiche simbiotiche di alga e fungo: un insieme veramente esiziale per la pietra e il laterizio. Oltre ai licheni, a parete c’erano capperi, parietaria, erbe parassite di facile eliminazione. Mentre il lichene va ucciso con un prodotto biocida, in grado di contrastarne l’effetto.

“Infatti – spiega Scaleggi – il lichene produce acido lichenico che solubilizza, ossia scioglie la pietra e va rimosso”.Oltre a questo, ci sono gli effetti antropici dell’inquinamento e le croste dendritiche (come nell’Arco Etrusco) così dette perché al microscopio hanno l’aspetto di rami di un albero. Qui occorrono impacchi chimici”. Ultimo nemico, l’allontanamento dei paramenti in pietra e mattoni che hanno subìto insulti, dovuti al divario termico, ossia agli sbalzi di temperature.

A quando la conclusione dei lavori?

“Conto di farcela entro il mese di luglio”.