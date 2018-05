Acqua per tutti i gusti e zero plastica, due nuove case dell'acqua a Perugia: ecco dove

Altre due fontanelle pubbliche a Perugia, in grado di erogare acqua sia frizzante che naturale e di abbattere così i costi della plastica. Dopo Pian di Massiano, Ponte San Giovanni, Cupa e Villa Pitignano, anche a Colombella e a San Martino in Campo verranno installate due nuove fontanelle grazie al progetto di Umbra Acque, che è stato approvato questa mattina dalla giunta comunale su proposta del vice sindaco Urbano Barelli.

La progettazione è stata affidata alla società Umbra Acque, che curerà anche la gestione dei manufatti di metallo. Nel dettaglio le due fontanelle di acqua sorgeranno a Colombella, presso il parcheggio pubblico in via delle Marche e a San Martino in Campo, nel parcheggio pubblico di via Deruta.

L’obiettivo dell’iniziativa, che è senza oneri per il bilancio comunale, è di promuovere il consumo consapevole e responsabile della risorsa idrica dell’acquedotto pubblico, e di valorizzare l’acqua del territorio “a chilometro zero” salvaguardando l’ambiente in considerazione della riduzione dell’uso delle bottiglie di plastica Tutto questo, nell’ottica di una città sempre più ecologicamente sostenibile.