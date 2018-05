Giovani e talentuosi: i vincitori del premio per le tesi di laurea della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Giovedì 10 maggio, alle 11.30, presso la Sala delle Colonne di Palazzo Graziani, si tiene la presentazione di altri cinque lavori vincitori del “Bando tesi di Laurea”. L’iniziativa vede ormai da anni la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia impegnata nella valorizzazione delle tesi di laurea che trattano argomenti di natura artistico-culturale realizzate da studenti particolarmente meritevoli che, proprio grazie al sostegno della Fondazione, hanno la possibilità di pubblicare le proprie ricerche.

All’incontro saranno presenti gli autori che si sono aggiudicati il premio: Raffaele Caracciolo, Silvia Fabietti, Elena Marchionni, Arianna Ricci e Rita Rossetti.

Interverranno anche i relatori, i professori Valerio De Cesaris, Franco Ivan Nucciarelli, Francesco Federico Mancini, Stefania Petrillo e Laura Teza, che descriveranno gli argomenti trattati dai rispettivi tesisti. Diversi per i temi trattati, tutte le tesi sono dedicate alla valorizzazione dell’arte e della cultura, a personaggi e temi non sempre conosciuti della storia dell’Umbria che, attraverso questi lavori, hanno la possibilità di essere riscoperti e promossi anche come elemento di attrattività turistica.