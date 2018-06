Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, bando preso d'assalto: a ottobre la graduatoria definitiva

Domande per 7 milioni di euro a fronte di 2 milioni di risorse stanziate. Sono state di gran lunga superiori alle attese le richieste pervenute alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia nell’ambito del bando straordinario “Iniziative per un Welfare di comunità. Idee e progetti” che si è chiuso lo scorso 11 maggio indirizzato a sostenere progetti di welfare comunitario su temi particolarmente critici.

Le Organizzazioni si sono messe al lavoro ed hanno risposto prontamente a tale opportunità presentando 25 progetti, nei quali sono coinvolti ben 100 soggetti, per un valore complessivo di 9 milioni, di cui 7 milioni richiesti alla Fondazione. Requisiti imprescindibili per la partecipazione al bando erano infatti che le idee progettuali venissero elaborate e presentate all’interno di una partnership di almeno quattro soggetti - così da attivare quante più realtà possibili nella realizzazione di idee innovative e di grande qualità - e che ciascun progetto venisse co-finanziato almeno per il 20 per cento del suo valore, anche tramite lavoro volontario.

“Di fronte a questi segnali significativi – afferma il Presidente della Fondazione, Giampiero Bianconi - non possiamo che essere soddisfatti delle scelte fatte. La nostra politica dei bandi improntata all’ascolto delle esigenze che arrivano dal territorio funziona oltre ogni nostra previsione”.

Dopo questa prima fase di raccolta una apposita Commissione, composta anche da alcuni professionisti esterni, valuterà le idee progettuali migliori. I soggetti selezionati saranno chiamati a partecipare ad alcuni incontri formativi organizzati dalla Fondazione, che si avvarrà del contributo di esperti di elevata professionalità per offrire un supporto su come trasformare le idee in progetti esecutivi. Questo nell’ottica di aumentare le capacità progettuali delle associazioni del territorio e accompagnarle nella fase più critica della realizzazione delle iniziative con un percorso definito e il più possibile concreto. Entro il mese di ottobre verrà stilata la graduatoria definitiva.