Foligno, il Comune sospende le lezioni: domani scuole chiuse per neve

Domani, mercoledì 23 gennaio, a Foligno saranno chiuse tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, per il rischio neve.

Il provvedimento è stato adottato dal sindaco di Foligno, Nando Mismetti, con un’ordinanza. La decisione - per limitare la circolazione stradale e prevenire eventuali problemi e pericoli agli studenti e alla popolazione per il maltempo – si basa sull’ordinanza della Regione Umbria che prevede “Allerta Codice Arancione” (criticità moderata) per il rischio neve dalle 14 di oggi fino alle 14 di domani, 23 gennaio.