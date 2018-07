Foligno, stanati due parcheggiatori abusivi: mega multa per un ambulante

Continua la "lotta" della polizia municipale di Foligno contro la piaga dei parcheggiatori abusivi all'ospedale. Nel corso di un controllo, due extracomunitari sono stati sanzionati dai vigili urbani, guidati dal comandante Massimiliano Galloni, a bordo di un’auto senza contrassegni della polizia municipale.

Un extracomunitario, con il permesso di soggiorno non in regola, è stato accompagnato all’ufficio stranieri del commissariato di polizia di Foligno.



Nella zona dell'ospedale i vigili urbani hanno trovato anche un venditore ambulante di Afragola (Na) che vendeva frutta in un’area non consentita. Gli è stata elevata una sanzione di mille euro.