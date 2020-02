Foligno in lutto, è morta Deborah Bonucci: "Prendiamo esempio dalla sua forza"

Foligno in lutto. Deborah Bonucci, la mamma folignate che da tempo lottava contro un tumore, non ce l'ha fatta. "La nostra Deborah se ne è andata questa mattina - annuncia la pagina Facebook Tutti insieme per Deborah - . Prendiamo esempio da quanta forza ha messo nella sua lotta. Grazie a tutti ci avete sostenuto con ogni mezzo".

Avanti Tutta Onlus, l'associazione di Leonardo Cenci, scrive su Facebook: "Ci stringiamo intorno alla famiglia di Debora, un altro angelo volato in cielo troppo presto in questa lotta contro una malattia implacabile. Grazie Deborah per il tuo esempio di coraggio, di forza e di determinazione. La tua forza, insieme a quella di Leo e di Silvana, ci serviranno per proseguire su questa Terra la vostra missione".