I ladri visitano persino il rifugio dei cani: rubate le cucce nuove. Due cani fuggiti, l'appello

A Foligno, dopo i furti seriali in appartamento e al cimitero (il Comune è stato costretto a installare telecamere), i ladri prendono d'assalto persino il rifugio per animali da affezione, in particolare cani, in cerca di un padrone e di una vita migliore. I predoni hanno rubato le nuove cucce coibentate che erano state acquistare da pochissimo tempo. Ma quello che ancora più grave, come denunciato dai volontari, durante il blitz i ladri hanno fatto fuggire tre cani: soltanto uno è stato recuperato.

Da qui l'appello ai cittadini in caso di avvistamento: "Complimenti a chi questa notte ha avuto la brillante idea di venire a rubare al nostro rifugio di sterpete spaccando con un piccone il luchetto e facendo scappare tre cani di cui uno ritrovato , rubando 5 cucce coibentate comprate da poco con soldi privati e spaccando un box di 1.000 euro per rubare la cuccia all interno FATE VERAMENTE SCHIFO ! Stiamo ancora cercando questi due cani bobo (bianco e nero) bambola (bianca e marrone) meticci sotto i 15 kg sono cani buoni ma diffidenti con gli estranei se li avvistate chiamateci al 3886515098 ambra 3395091786 alessia 3667005937 cristina".