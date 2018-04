Nomine & Poltrone - Confesercenti di Foligno punta tutto sul giovane "assicuratore": rinnovato anche il consiglio

Simone Mattioli è il nuovo presidente della Confesercenti territoriale di Foligno. Sarà lui, giovane assicuratore folignate, a guidare l’associazione di categoria, dopo gli ultimi mandati che hanno visto protagonista Cristiana Mariani. La settimana scorsa si sono infatti svolte le elezioni per il rinnovo dell’intera presidenza, caratterizzata dall’ingresso di giovani, donne e professionisti di vari settori. Ad affiancare il neo presidente, tre vicepresidenti: Patrizio Monarca, con funzioni di vicario; Samuele Ciccioli, tra l’altro presidente del consorzio operatori del centro storico e Cristiana Mariani.

Eletti anche altri dieci componenti: Claudio Bianchini, Moreno Bonci, Francesca Cascelli presidente di Innamorati del Centro, Cristiana Sebastiani, Elisabetta Romagnoli, Giuseppina

Caccavale, Novello Bizzarri, Alessio Fiacco, David Fongoli e Clara Iachini.

"L’obiettivo sarà quello di far crescere la Confesercenti come numeri e come servizi – sottolinea Mattioli – e su questo la sinergia con Siena farà sicuramente la differenza.

Vogliamo essere presenti su ogni realtà del nostro comprensorio di competenza e cercare nuove collaborazioni per nuovi progetti. Sono certo di poter contare su di una squadra affiatata,

competente e motivata – ha rilevato il neo presidente – pronti a metterci subito al lavoro per raggiungere e far raggiungere ai nostri associati traguardi sempre più importanti”.