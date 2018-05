Floriana La Rocca parla del suo rapporto d'arte e d'amicizia con il grande Giorgio Albertazzi

Floriana La Rocca è scrittrice in prosa e in poesia. Il suo esordio nel campo artistico avviene quando, giovanissima, si fa notare in eccellenza al Festival di Castrocaro. Da lì le esperienza musicali con cantanti e gruppi di livello internazionale.

Floriana, perugina d’adozione, è danzatrice performer, regista dei propri recital e spettacoli di musica (suona discretamente il pianoforte), canto, intrattenimento colto e affabulazione in splendidi monologhi dei quali è spesso autrice, scrive articoli per quotidiani e riviste. Contemporaneamente, svolge il suo percorso di attrice teatrale e cinematografica.

Cosa ci dice del suo rapporto artistico con Giorgio Albertazzi, del quale tra poco (il 28 maggio) ricorre il secondo anniversario dalla scomparsa?

“È stata un'esperienza che ha lasciato segni profondi nel mio "modo" di essere attrice… e donna”.

Aveva già respirato la polvere delle tavole del palcoscenico?

“Venivo da altre masterclass, avendo iniziando da autodidatta”.

È vero che si è formata a Perugia?

“Sì, Al Cut di Perugia, anche con personaggi come Nicolaj Karpov, gigantesco insegnante di biomeccanica teatrale”

Anche altrove?

“All'Accademia "Silvio D'Amico" col "sensoriale" di Loredana Scaramella, straordinaria maestra del metodo Lee Strasberg, con la quale lavorammo sulla concentrazione, sino a sfiorare lo stravolgimento del nostro equilibrio. Sperimentammo anche molti altri approfondimenti che miravano all'ottimizzazione del lavoro in palcoscenico”.

Come avvenne il contatto col grande fiorentino?

“Entrare nel ridotto numero di attori dell'Atelier Albertazzi (2011) da lui definito "per geni, per artisti col duende" (fascino ammaliatore, venato di tristezza e inquietudine, ndr), ha finito per "rovinarmi" del tutto. Non penso, infatti, di riuscire a riprendermi. Sarò un'attrice albertazziana tutta la vita. Il che vuol dire aver imparato a “non recitare”. Il Teatro è emozione pura, da sentire e far sentire, non si può bleffare”.

È vero che Albertazzi aveva un debole per lei?

“Giorgio sapeva che tutto accade in palcoscenico se lo fai accadere, ed ogni sua parola o gesto mirava a questo”.

Un ricordo speciale?

“Ricorderò sempre quando, al Santa Chiara di Roma, prima degli spettacoli fatti insieme, durante lo stage basato su prove continue di testi vari, mi disse queste precise parole: ‘Floriana, la tua cifra d'attrice è tutta nella tua follia!’ Ed era un complimento non da poco, detto da lui”.

E tu?

“A sorpresa, una sera davanti al pubblico in sala e lui in palcoscenico con noi, dissi: ‘Sono stravolta, ho incontrato il Maestro fuori da questo contesto con la borsa di Hello Kitty!’ - Rise di cuore. E rispose anche il pubblico”.

Programmi?

“Sto partendo per la Campania, dove sarò protagonista (interpreterò una di tre anziane signore e parlerò napoletano) in un corto di Carmine Lautieri dal titolo "Andate in pace". Con me, Pino Calabrese, Lucio Zagaria, Claudio Boschi. Vede cosa ha anche combinato su di me, e per me, Albertazzi?”.