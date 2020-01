Finite le feste torna il blocco antismog: limitazioni della circolazione a Perugia e a Ponte San Giovanni

Finite le feste, 'portate via' come da tradizione dall'Epifania, tornerà immediatamente valida l'ordinanza antismog del Comune di Perugia. Se nei fine settimana del 7-8 dicembre, 21-22 dicembre, 28-29 dicembre e 4-5 gennaio era stata infatti sospesa, la limitazione della circolazione in vigore dal 30 novembre tornerà ad essere applicata a Perugia e Ponte San Giovanni per tutti i sabao e domenica fino al 31 marzo (per 8 ore nella fascia dalle ore 08:00 alle ore 20:00).

LE LIMITAZIONI - Sono comunque previste delle deroghe. Come spiega il Comune di Perugia "è autorizzata la circolazione delle autovetture elettriche ed ibride, di quelle alimentate a gas metano e GPL, delle autovetture con almeno 3 persone a bordo (carpooling), nonché dei veicoli oggetto di deroga specifica". Il blocco totale al traffico è 'riservato' gli euro zero. Come si legge nella nota: "è stabilito, a partire dall’entrata in vigore dell’ordinanza sindacale, il divieto permanente di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti appartenenti alle categorie pre-euro 1, cosiddette euro 0". Limitazioni anche per i riscaldamenti: "Viene adottata, su tutto il territorio, la riduzione del periodo di funzionamento giornaliero degli impianti termici da 14 ore ad un massimo di 13 ore ed è ridotta di un grado la temperatura massima che diventa di 17 gradi per le attività industriali, artigianali e assimilabili, e di 19 gradi per gli altri edifici".