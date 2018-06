La Scuola è finita! Il saluto più bello della maestra: "Vi ho insegnato a non aver paura del vostro pensiero""

L'anno scolastico è ormai terminato. Gli studenti hanno come sempre festeggiato a colpi di gavettoni. Inizia l'estate per ognuno di loro a prescindere dalle condizioni economiche. Su facebook le maestre e i professori salutano i propri alunni. In mezzo a questi saluti ne abbiamo trovato uno che ci ha entusiasmato perchè la Maestra Martina ha condensato in poche parole quali strumenti la scuola a tutti i livelli ti dovrebbe dare per affrontare il futuro. Buona lettura. Ne vale la pena.

*******

di Martina Valentini (Maestra dell'Istituto Bambin Gesù di Gualdo Tadino)

Qualche mese è passato da settembre...come non ricordare quei visetti spaesati e un po' impauriti che si preparavano ad intraprendere un viaggio fra i "paesi" della conoscenza. Insieme abbiamo vissuto una bellissima avventura, fatta di scoperte, sorrisi, pianti, litigi, abbracci, sconfitte e vittorie.

L'anno scolastico è un lungo viaggio, ma non è una corsa ne' una gara, è semplicemente un tratto di strada che ciascuno percorrerà con la propria andatura, con la certezza che arriveremo tutti insieme al traguardo di giugno.

Ho cercato di insegnarvi le nozioni della didattica... ma più di tutto, ho cercato di insegnarvi ad esprimere il vostro pensiero ,emozioni e sentimenti senza averne paura, affinché diventi per voi uno stile di vita... perché nessuno può limitarci!