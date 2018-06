Il personaggio - Un tifernate al mondiale ma di football manager, il gioco manageriale del calcio virtuale

Se in Russia sono iniziati i campionati del mondo di calcio, contemporaneamente prende il via anche il mondiale di Football Manager, famosissimo gioco menageriale da anni sulla cresta dei amanti del gioco manageriale. Convocato il tifernate doc Sandro Graziotti Tifernate che fa parte dei 32 selezionati a livello italiano al campionato del mondo di Football Manager. Il manager di calcio virtuale si giocherà a Milano la qualificazione al campionato del mondo dove andrà soltanto uno per nazione.