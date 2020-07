Università, storico accordo tra Perugia e la Lateranense: doppio titolo in Filosofia

Un accordo storico tra l'Università degli Studi di Perugia e l'Università Pontificia Lateranense per un doppio titolo in Filosofia. Nello specifico la Laurea magistrale in Filosofia ed Etica delle Relazioni dell'Unipg e la Licenza in Filosofia della Pontificia Università Lateranense. A coordinare il corso di laurea di Perugia è il professor Massimiliano Marianelli, mentre la professoressa Flavia Marcacci coordina il corso della Pontificia Università Lateranense.

Il doppio titolo è stato reso possibile grazie all'accordo storico tra i Rettori dell'Università degli Studi di Perugia e della Pontificia Università Lateranense e tra i direttori dei Dipartimenti Philip Larrey (Pontificia Università Lateranense) e Claudia Mazzeschi (Fissuf Unipg).