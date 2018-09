Una delle protagoniste del film "Beate" in visita a Perugia: l'attrice a spasso per la nostra città

Per sostenere il film “Beate”, in visione al cinema Post Mod per tutta la settimana, una delle protagoniste, Orsetta Borghero, viene a conoscere e a farsi conoscere presso la Vetusta. Viene a promuovere uno di quei “piccoli-grandi film” di produzione nazionale, realizzato con buon gusto e destinati a una distribuzione limitata. Ma non lasciatevelo sfuggire!

Come non è sfuggito agli accorti programmatori del cinema perugino che vanta quarti di nobiltà in materia di cinema d’essai, o comunque di livello qualitativo alto. La vicenda – ben scritta e ottimamente girata – si lega alla crisi economica e alla condizione femminile in particolare, al mondo del lavoro e ai tanti pescecani che spostano la produzione in Paesi a basso costo di manodopera. Circostanza non infrequente, quella di operatori economici che usano la crisi come pretesto per dislocare all'estero l'azienda e intascare i soldi dello Stato.

Armida, la protagonista (Donatella Finocchiaro) è una bella donna siciliana, trapiantata in un paesino del Polesine, dove lavora in una ditta di biancheria femminile di nome “Veronica”, proprio come la sua infida proprietaria.

Armida è "senza marito e con un piede storto", come dice sua zia, suor Restituta, e deve mantenere da sola una figlia adolescente. Per questo, quando la proprietaria Veronica annuncia alle dipendenti che la ditta sta per chiudere, a causa della crisi economica, Armida è disperata. Ma un’idea brillante salverà il lavoro e il convento della zia, altrimenti destinato a divenire resort di lusso, con la complicità del vescovo e di politici imbroglioni.

Senza scendere in particolari, mi limiterò a dire che gli attori se la cavano benissimo e mi è piaciuta in particolare Orsetta Borghero, nella sua provvisoria “trasformazione” da operaia a “pin up”. Orsetta, essendo attrice rodigina (è nata e vive a Rovigo), recita in lingua veneta con grande naturalezza. Nel suo curriculum: pubblicità, videoclip, cortometraggi, teatro, serie televisive e cinema. È stata sul piccolo schermo con “Una mamma Imperfetta”, la serie iniziata su Corriere.it e approdata in tv su RaiDue.

Ha all’attivo esperienze cinematografiche nei film “Sogno il mondo il venerdì” (2009) di Pasquale Marrazzo. Nel 2013 ha inoltre lavorato con Ivan Cotroneo per la realizzazione de “Il Natale della mamma imperfetta” (dove lavora anche la brava Lucia Mascino, molto amica di Filippo Timi e di Perugia). Dice Orsetta: “Perugia mi è molto piaciuta. Conto di tornarci con calma per ammirare le sue eccellenze artistiche e storico-antiquarie”. L’aspettiamo.