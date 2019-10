Fiera dei morti e commemorazione dei defunti, Busitalia vara un piano con corse speciali

Busitalia vara il piano per la Fiera dei morti e le commemorazioni dei defunti che prevede più autobus e biglietti scontati.

Per la Fiera dei morti i servizi di Busitalia (Gruppo FS Italiane) saranno incrementati per rendere più agevole raggiungere i tre spazi della Fiera, Pian di Massiano, piazza del Bacio e centro storico.

Venerdì uno e domenica tre novembre, ad integrazione dei normali collegamenti festivi, saranno attivate corse speciali delle linee:

· F (P. Università-Elce-Stazione FS-Pian di Massiano-Ferro di Cavallo) dalle 9:05 alle 20:30);

· G (da P. Italia-via Filosofi-Stazione FS- Pian di Massiano -Via Cortonese MM) dalle 7:35 alle 20:00).

Offerta rinforzata anche per le visite ai cimiteri cittadini in occasione della Solennità dei Defunti: il primo novembre i Cimiteri di Monterone (Nuovo e Monumentale) e di Ponte della Pietra saranno collegati da due linee speciali:

· Collegamento Cimitero di Monterone

Linea CM1: S. Erminio-Monteluce-Cimitero Monterone dalle 8.15 alle 17.30, con frequenza di 20 minuti.

· Collegamento Cimitero di Ponte della Pietra

Linea CM2: Stazione FS - Via Pievaiola-San Sisto-Cimitero-Via Settevalli-Stazione FS dalle 13.47 alle 17.33, con frequenza di 30 minuti.

In accordo con il Comune di Perugia sono previsti speciali biglietti giornalieri UP-Unico Perugia al prezzo scontato di € 3,50 (anziché € 5,40). I biglietti saranno in vendita nei giorni della Fiera e avranno la dicitura “SPECIALE FIERA”. Il loro utilizzo consente l’accesso gratuito di un minore al di sotto dei 12 anni se accompagnato da un adulto pagante e sarà possibile viaggiare su tutta la rete di trasporto pubblico del Comune di Perugia per un’intera giornata dall’1 al 5 novembre.