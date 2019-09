Lavori per la fibra, a Perugia una nuova metodologia per gli scavi senza rovinare le strade

Niente più “fibra che sfibra”. A Perugia si pratica una nuova metodologia per gli scavi, senza… ferite superficiali. Una vera rivoluzione ha per teatro le strade della Vetusta. Accade in via Eugubina dove, per passare i tubi della fibra, stanno utilizzando una macchina veramente rivoluzionaria (foto 1).

Niente più strappi, né problemi di ricucitura del manto, con buche e dislivelli che rendono pericoloso il movimento di mezzi e di persone. In azione un macchinario, la cui direzione è guidata da un addetto che scansiona il sottosuolo dalla superficie (foto 2).

Nessuna interruzione del traffico, nessuno scavo a vista, ma una talpa che lavora fino alla profondità di un paio di metri. Perché così a fondo? Per evitare di intercettare – e tranciare – tubazioni dei sottoservizi, come fognature, cavi telefonici, tubi dell’acquedotto, linee elettriche.

La “talpa”, un serpentone con testina mangia-suolo, procede per distanze fino a un centinaio di metri alla volta. Può anche curvare, con progressioni di 6 gradi. Che, sommati, comportano deviazioni anche importanti. Il tragitto va da tombino a tombino. In pratica: si costruiscono prima i chiusini per l’alloggiamento tecnologico, che vengono quindi collegati con tubazioni, e al cui interno verranno poi passati i cavi della fibra.

Una vera rivoluzione per cancellare, con un colpo di spugna, i tanti inconvenienti che hanno afflitto la città da qualche anno a questa parte. I costi? Per ora top secret. Ma non dovrebbero essere così distanti da quelli di prima. Pensiamo però ai tanti vantaggi che questa nuova tecnologia comporta: celerità di esecuzione, assenza di disagi e conflitti, comodità di non sbranare il manto, che in alcuni casi è appena rifatto. Un esperimento di certo vantaggioso. Un plauso convinto alla tecnologia e a quanti se ne avvalgono, riducendo i disagi a carico dei cittadini. Perugia sperimenta. Con successo.