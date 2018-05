Nomine & Poltrone - L’umbra Ivana Jelinic presidente nazionale delle agenzie di viaggio di Confcommercio

L’imprenditoria umbra porta a casa un altro importante risultato: Ivana Jelinic, dell’agenzia Igei Viaggi di Tavernelle e presidente Fiavet Umbria, è stata eletta alla presidenza nazionale di Fiavet, la Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo aderente a Confcommercio, nel corso dell’Assemblea generale che si è svolta a Roma. Dopo un intenso “testa a testa”, la giovanissima imprenditrice umbra ha avuto la meglio e ora è già pronta per mettersi al lavoro, con una gran voglia di fare.

“Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra”, commenta a caldo Ivana Jelinic. “Non è stato facile: sono giovane, sono donna in un mondo molto maschile e provengo da una piccola regione. Sono contenta ed orgogliosa di aver raggiunto questo traguardo. Oggi sono la presidente di tutti. E sono pronta a mettermi al lavoro subito a testa bassa, con la massima serietà e dedizione. Come ho sempre fatto, porterò con orgoglio l’Umbria ovunque sia richiesta la mia presenza e il mio impegno”.

“Questo prestigioso incarico – commenta il presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni - è un successo personale per la nostra imprenditrice, ma anche un riconoscimento per le donne che fanno impresa, svolgendo un ruolo fondamentale nella nostra economia. Siamo orgogliosi di avere con noi imprenditrici di così alto valore. L’elezione di Ivana Jelinic rafforza inoltre la presenza dell’Umbria sul panorama nazionale. Negli ultimi anni, molti dei nostri dirigenti hanno infatti conquistato ruoli di primo piano nel sistema Confcommercio”.

Ricco ed articolato il programma della nuova presidente Jelinic, a cominciare dal ruolo delle agenzie di viaggio come punto di riferimento irrinunciabile per il viaggiatore: "In un mercato sempre più generalista, ma che richiede sempre più garanzie - scrive Confcommercio - , Fiavet lavorerà per evidenziare la funzione delle agenzie di viaggio come consulente professionista in grado di costruire su misura le migliori soluzioni possibili, con le migliori garanzie per il consumatore. Nessun altro soggetto è in grado di fare altrettanto".